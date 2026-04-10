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Оркестр Cagmo: Хор русского рока при свечах

улица Гоголя, 65

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Завершение:

от 2200₽ до 5700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Cagmo представляет новую концертную программу по музыке известных русских рок-групп — «Хор Русского Рока» в исполнении оркестра и хора при свете свечей. В программе прозвучат песни таких легендарных групп, как: Агата Кристи, Аукцыон, 7Б, Маша и Медведи, Гражданская Оборона, Чайф, Наутилус Помпилиус, Алиса, Король и Шут, Гарик Сукачев, Смысловые Галлюцинации, Альянс, Чиж & Co, Пилот, Кипелов. Уникальные аранжировки Cagmo придадут любимым песням новую мощь и объём, сохраняя их энергию и пробуждая светлую ностальгию, а мерцание тысяч свечей создаст непередаваемую атмосферу.

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