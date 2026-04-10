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Orchestra of New Time: Мировые рок-хиты

улица Гоголя, 65

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от 1400₽ до 5500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Коллектив ярких музыкантов «Orchestra of New Time» в необычной атмосферной обстановке сыграет для зрителей лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий. Все лучшие моменты в этой музыке. Симфония наполнена ностальгией. И всё это на одном концерте. Будут рвать смычки и выкладываться на полную под композиции легендарных групп, таких как: Queen, Deep Purple, Scorpions, Europe и Nirvana, а также других популярных исполнителей. В программу включены такие известные хиты, как «We Are The Champions», «Show Must Go On», «Smoke On The Water», «Still Loving You», «The Final Countdown», «Smells Like Teen Spirit», «Kashmir» и многие другие. «Orchestra of New Time» — это уникальный коллектив, в котором гармонично сочетаются классические, джазовые и рок-музыканты. Благодаря творческому взаимодействию и экспериментам они создали свой собственный стиль исполнения.

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