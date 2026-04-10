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Комната Культуры

Береговая улица, 144

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Завершение:

от 3000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Комната культуры» — молодая авторская группа из города Барнаула. Солист коллектива Женя Трофимов — победитель телепроекта «Фабрики звёзд» и сонграйтер многих известных артистов. «Комната культуры» является победителем фестиваля «Ленинградские мосты», а их песня «Поезда» стала гимном путешественников. Описывать их музыку можно долго, но лучше услышать их в живую.

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Комментарии

А
Аноним
12 октября 2024, 02:10

Продам свой билет на концерт. Покупала ещё в апреле. Отдам по супер приятной цене (по сравнению с тем, сколько сейчас)

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