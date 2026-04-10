Пожалуй, самый долгожданный артист, автор таких хитов, как: «False Mirror», «Между нами», «Не герой», «Пачка сигарет», «Корабли», «Гори» и многих других треков, которые есть в твоих плейлистах. Приготовься к живому исполнению хитов, которые уже стали саундтреком для многих, и к новым композициям, которые точно не оставят тебя равнодушными.