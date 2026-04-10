ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Lizer

Парковка, Карасунская улица, 80

Начало:

Завершение:

от 1540₽ до 5430₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Пожалуй, самый долгожданный артист, автор таких хитов, как: «False Mirror», «Между нами», «Не герой», «Пачка сигарет», «Корабли», «Гори» и многих других треков, которые есть в твоих плейлистах. Приготовься к живому исполнению хитов, которые уже стали саундтреком для многих, и к новым композициям, которые точно не оставят тебя равнодушными.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста