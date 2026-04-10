Возраст 18+
Концерты
Про событие
Пожалуй, самый долгожданный артист, автор таких хитов, как: «False Mirror», «Между нами», «Не герой», «Пачка сигарет», «Корабли», «Гори» и многих других треков, которые есть в твоих плейлистах. Приготовься к живому исполнению хитов, которые уже стали саундтреком для многих, и к новым композициям, которые точно не оставят тебя равнодушными.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи