Самвел Кафьян
улица имени Калинина, 269
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Завершение:
от 1190₽ до 1490₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Самвел Кафьян – стендап-комик, участник фестиваля шоу «Открытый микрофон», проектов «Стендап Андеграунд» и «Stand Up», а также в шоу от «Standup Club #1». Тебя ждёт жизненный и интеллигентный юмор. В своих монологах он рассуждает про неудачи на свиданиях, проблемы в отношениях и серьёзность брака. Каждый найдёт то, что откликнется в нём больше всего.
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