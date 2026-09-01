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Самвел Кафьян

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

от 1190₽ до 1490₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самвел Кафьян – стендап-комик, участник фестиваля шоу «Открытый микрофон», проектов «Стендап Андеграунд» и «Stand Up», а также в шоу от «Standup Club #1». Тебя ждёт жизненный и интеллигентный юмор. В своих монологах он рассуждает про неудачи на свиданиях, проблемы в отношениях и серьёзность брака. Каждый найдёт то, что откликнется в нём больше всего.

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