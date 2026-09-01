Опытный микрофон
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Опытные комики будут проверять на тебе свои шутки. Будут выступать ребята, у которых миллионы просмотров в социальных сетях и тысячи просмотров на различных видеохостингах. Мало кто любит, когда над ними ставят эксперименты, но тебе, думаем, понравится. Расписание по ссылке.
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