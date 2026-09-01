Лучшее за неделю
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Выступят только самые смешные комики по итогам прошедшей недели, чтобы зарядить тебя позитивом и хорошим настроением перед новой рабочей неделей. Будут выступать комики, у которых миллионы просмотров в социальных сетях и тысячи просмотров на различных видеохостингах.
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