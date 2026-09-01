Как только ты переступишь порог заведения — ты станешь обречён на честность перед собой. Кабаре «Desperado» существует не один десяток лет и славится не столько своими эффектными шоу-программами, сколько экстравагантными посетителями, сотрудниками и их личными историями. Ты можешь заметить, что за тем столиком вальяжно разместилась женщина в мужском костюме, потягивающая виски. От неё не может отвести тоскливых глаз местный бармен, подающий напитки старой актрисе в чудной шляпе, которая всё время репетирует роль Джульетты. Мимо столов ныряет новая официантка, недвусмысленно подмигивая молодому хозяину «Desperado», ищущему выгоду в каждом входящем в его жизнь человеке. Возле сцены с мечтательным взглядом и томиком Верлена сидит молодая постоялица, верующая в Бога и любовь с первого вздоха. Ах да, меня вы заметите не сразу. Я окажусь за одним из столов рядом с вами. Может, по правую руку, может — по левую. Да-да, ты будешь сидеть за столами, а не на привычных креслах зрительного зала. Ты же всё-таки в кабаре! И ты — станешь не просто его посетителями, а свидетелями бесконечного дня, который закончится неизбежной трагедией. Почему неизбежной? Спроси у себя сам. Можно ли разорвать порочный круг, не будучи честным с собой, своими желаниями и словами? Иммерсивный спектакль-кабаре, с живой музыкой, танцами, лёгкими закусками и прохладительными напитками. Непривычный формат на привычной площадке. Станешь ли ты спасением или окажешься причиной вспышки раздора? Даты: 2 и 3 сентября в 20:30