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Театр Veritas

Краснодар, Красноармейская улица, 64

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Театр был основан группой выпускников КГИК в 2018 году. Репертуар театра включает как постановки мировых классических произведений, так и уникальные экспериментальные спектакли от собственных авторов. Veritas является обладателем звания «Народный художественный коллектив» в нем проводятся курсы актерского мастерства, а также организуются творческие корпоративные игры, мастер-классы и тимбилдинги. https://veritas-theatre.ru/
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