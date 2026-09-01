Крупнейший драматический театр на юге России. Он был основан талантливыми актерами Краснодарского академического театра драмы, Арсением Фогелевым, Виталием Борисовым и Алексеем Мосоловым. За одиннадцать лет своего существования театр смог выстроить свою уникальную аудиторию и разработать индивидуальный репертуар. Сейчас в его афише можно найти спектакли по произведениям И. Бунина, В. Пелевина, О. Григорьева, Н. Канивецкого, а также творческие эксперименты в сфере современной драматургии. https://odinteatr.com/
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Что является ключевым в жизни мужчины и женщины, которые по каким-то причинам ок...
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Неважно, счастливо ли брак или нет, он всегда более увлекателен и значим, чем любой роман, даже самый страстный. ......
Пахлава глупости
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Спектакль, который можно рассматривать как историю любви. Однако, его сюжет также представляет собой экзистенциально-психоделический экзерсис, осложненный любовными многоугольниками. Здесь любовь выс...