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Один Театр

Краснодар, улица Коммунаров, 268А

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Крупнейший драматический театр на юге России. Он был основан талантливыми актерами Краснодарского академического театра драмы, Арсением Фогелевым, Виталием Борисовым и Алексеем Мосоловым. За одиннадцать лет своего существования театр смог выстроить свою уникальную аудиторию и разработать индивидуальный репертуар. Сейчас в его афише можно найти спектакли по произведениям И. Бунина, В. Пелевина, О. Григорьева, Н. Канивецкого, а также творческие эксперименты в сфере современной драматургии. https://odinteatr.com/
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