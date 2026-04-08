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Театр в трамвае

Краснодар, улица Коммунаров, 139

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Запоминающееся путешествие: специальный маршрут по историческому центру Краснодара, интересная театральная программа, живая музыка и танцы, уникальные истории, которыми ты делишься с организаторами! Едешь по ночному городу, вслушиваешься в себя. Стихотворения, проза и музыка отправляют в глубины самого сердца, а яркие огоньки подсвечивают вдруг возникшее чувство любви, состояние абсолютного счастья. Вместе радуемся, удивляемся и мечтаем как дети! Трамвай завершает прогулку. Забрав с собой сокровенное письмо, тёплое послевкусие останется на долгое время. http://tramvai34.ru/
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