История одной девушки в 12 эпизодах и 3-х снах. Ольга Вячеславовна Зотова — гимназистка семнадцати лет. Она живёт с родителями в богатом купеческом доме, хорошо учится, занимается музыкой, увлекается чтением зарубежных романов и, как и все, мечтает о своём «маленьком счастье». Её жизнь только начинается, а вокруг тем временем разгорается гражданская война. Что её ждет? И какую цену ей придется заплатить за свою мечту?