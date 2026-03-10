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  1. Краснодар
  2. События

Гадюка

Один Театр
улица Коммунаров, 268А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 4000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

История одной девушки в 12 эпизодах и 3-х снах. Ольга Вячеславовна Зотова — гимназистка семнадцати лет. Она живёт с родителями в богатом купеческом доме, хорошо учится, занимается музыкой, увлекается чтением зарубежных романов и, как и все, мечтает о своём «маленьком счастье». Её жизнь только начинается, а вокруг тем временем разгорается гражданская война. Что её ждет? И какую цену ей придется заплатить за свою мечту?

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