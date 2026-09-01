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  1. Краснодар
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Предложение

Театр Veritas
Красноармейская улица, 64

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от 750₽ до 900₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Чехов… Чайка… Три сестры… Стоп! Стоп! Стоп! Всё это уже видели — может что-нибудь новенькое? Антон Павлович ведь был хорош и в комедиях. Посмеёшься над взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, доведёнными до абсурда, посмотришь, как правильно (или неправильно) делать предложение девушке, не забудешь и о высоком поразмыслить. Рекомендуют не есть перед спектаклем — артисты приготовили для тебя небольшой сюрприз.

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