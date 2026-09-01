Предложение
Красноармейская улица, 64
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 900₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Чехов… Чайка… Три сестры… Стоп! Стоп! Стоп! Всё это уже видели — может что-нибудь новенькое? Антон Павлович ведь был хорош и в комедиях. Посмеёшься над взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, доведёнными до абсурда, посмотришь, как правильно (или неправильно) делать предложение девушке, не забудешь и о высоком поразмыслить. Рекомендуют не есть перед спектаклем — артисты приготовили для тебя небольшой сюрприз.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи