Маленький принц
Красноармейская улица, 64
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от 700₽ до 850₽
Возраст 6+
Спектакли
Про событие
В суете современного мира у взрослых совсем не остаётся времени пообщаться со своим «внутренним ребёнком». Они теряют веру и становятся заложниками своей работы. Тебе напомнят о том, что глаза бывают слепы. Зорко —одно лишь сердце.
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