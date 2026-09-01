Каждый из нас боится совершать ошибки и как-то неверно выделиться из толпы. И иногда мы слепо идём за трендами и массой, чтобы не отличаться от всех остальных. Наверное ты знаешь, что чайки не летают высоко, и они рождены для того, чтобы питаться. Но Джонатан, несмотря на это, учился летать через боль и трудности. Он даже пожертвовал своим местом в стае ради исполнения мечты. Труд и бесконечная работа над собой обязательно принесут достойный результат. Научиться летать можно — главное не сдаваться. Тогда ты обретаешь свои крылья и новый дом, где тебя оценивают не стереотипами, а чистым сердцем. 8 августа в 12:00 и 16:00