[перенесено] Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Красноармейская улица, 64
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 850₽
Возраст 6+
Спектакли
Про событие
Каждый из нас боится совершать ошибки и как-то неверно выделиться из толпы. И иногда мы слепо идём за трендами и массой, чтобы не отличаться от всех остальных. Наверное ты знаешь, что чайки не летают высоко, и они рождены для того, чтобы питаться. Но Джонатан, несмотря на это, учился летать через боль и трудности. Он даже пожертвовал своим местом в стае ради исполнения мечты. Труд и бесконечная работа над собой обязательно принесут достойный результат. Научиться летать можно — главное не сдаваться. Тогда ты обретаешь свои крылья и новый дом, где тебя оценивают не стереотипами, а чистым сердцем. 8 августа в 12:00 и 16:00
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