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Процесс

Театр Veritas
Красноармейская улица, 64

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Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Йозеф К. просыпается и обнаруживает себя под следствием, не зная ни обвинения, ни обвинителя. Но что, если этот суд начался гораздо раньше — ещё до того, как он успел родиться. Рейв на заброшенной реконструкции многоквартирного дома. Крик о наказании, который не является следствием поступка. Монологи о вине как о состоянии, с которым человек приходит в этот мир. Пустота, где невозможно найти судью, невозможно предъявить доказательства невиновности и невозможно понять, когда именно начался процесс.

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