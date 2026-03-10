Йозеф К. просыпается и обнаруживает себя под следствием, не зная ни обвинения, ни обвинителя. Но что, если этот суд начался гораздо раньше — ещё до того, как он успел родиться. Рейв на заброшенной реконструкции многоквартирного дома. Крик о наказании, который не является следствием поступка. Монологи о вине как о состоянии, с которым человек приходит в этот мир. Пустота, где невозможно найти судью, невозможно предъявить доказательства невиновности и невозможно понять, когда именно начался процесс.