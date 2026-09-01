Говорят — нет места лучше на земле, чем дом. Говорят, что дома хорошо, тепло и уютно. Говорят, что дом — это крепость. Вот только где он — этот дом? Там, где родился — в родительском гнезде? Или там, где сейчас живёшь — в стенах, в которые возвращаешься каждый день после учёбы, работы? Или, если мыслить масштабнее, то дом — это твой город, край, страна? Отчизна, в конце концов. А если попробовать совсем сузить всё до одного человека? Такой «дом» тоже имеет право на существование. Получается, что само понятие — эфемерно. Это не место и не что-то физическое. Это ощущение, за которым мы гонимся всю жизнь. Как дети малые — бродяги, которым не хватает тепла. Уйдя однажды из дома, мы каждый день ищем, куда «прибиться», где найти своё место, где мы почувствуем себя в безопасности и, наконец, собой. Где можно будет сказать себе: «Я жив. Я счастлив. Я — человек». Каждый из нас — Пер Гюнт, только одни находят, а другие так и остаются на перепутье в погоне за чем-то недостижимым, что в действительности находится у нас под носом. Так ответь себе честно — что ищешь ты?