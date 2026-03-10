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Снегурочка
Красноармейская улица, 110
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от 1100₽ до 1700₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Мифологические мотивы из самой необычной пьесы Островского переносятся в современные реалии особенной школы берендеев, где ученики сами создают свои правила и идеи о смысле жизни. Это история не как у всех: новенькая в классе, она, подобно героям классического произведения, сталкивается с двойственностью любви — она может быть возвышенным и манящим чувством, одновременно обманчивым и губительным. Ловушка ли это, или освобождение, каждый читатель вправе решить сам, так как любовь способна оправдать любой выбор.
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