Мифологические мотивы из самой необычной пьесы Островского переносятся в современные реалии особенной школы берендеев, где ученики сами создают свои правила и идеи о смысле жизни. Это история не как у всех: новенькая в классе, она, подобно героям классического произведения, сталкивается с двойственностью любви — она может быть возвышенным и манящим чувством, одновременно обманчивым и губительным. Ловушка ли это, или освобождение, каждый читатель вправе решить сам, так как любовь способна оправдать любой выбор.