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Снегурочка

Краснодарский театр драмы им. Горького
Красноармейская улица, 110

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мифологические мотивы из самой необычной пьесы Островского переносятся в современные реалии особенной школы берендеев, где ученики сами создают свои правила и идеи о смысле жизни. Это история не как у всех: новенькая в классе, она, подобно героям классического произведения, сталкивается с двойственностью любви — она может быть возвышенным и манящим чувством, одновременно обманчивым и губительным. Ловушка ли это, или освобождение, каждый читатель вправе решить сам, так как любовь способна оправдать любой выбор.

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