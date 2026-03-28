Жизнь – дело прозаичное, но даже прозу жизни можно выразить в поэтической форме. Родился ребёнок – Горласт и тонок! Из яйца, От трения матери и отца. Каждый в этой жизни проходит определённый путь – рождение, дом, улица, школа, первая любовь, работа, женитьба, общение с государством, старость, смерть. А что, если попробовать рассмотреть этот путь – это жизнь, это выживание, или это житуха по Григорьеву? Цель жизни – умереть, не страдая. Формула очень ёмкая И в то же время простая.