Я умер от варенья
улица Коммунаров, 268А
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от 900₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Жизнь – дело прозаичное, но даже прозу жизни можно выразить в поэтической форме. Родился ребёнок – Горласт и тонок! Из яйца, От трения матери и отца. Каждый в этой жизни проходит определённый путь – рождение, дом, улица, школа, первая любовь, работа, женитьба, общение с государством, старость, смерть. А что, если попробовать рассмотреть этот путь – это жизнь, это выживание, или это житуха по Григорьеву? Цель жизни – умереть, не страдая. Формула очень ёмкая И в то же время простая.
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