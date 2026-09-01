Два комика и зал
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Богдан Демаев и Саша Юриков будут разбираться во всех проблемах зала и искать решение. Никаких старых шуток, это полностью импровизационный формат построенный на общении с зрителями.
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