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  1. Краснодар
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Proгон

Один Театр
улица Коммунаров, 268А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 4000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль, который можно рассматривать как историю любви. Однако, его сюжет также представляет собой экзистенциально-психоделический экзерсис, осложненный любовными многоугольниками. Здесь любовь выступает как составляющая, усложняющая и раскрывающая сложные связи между персонажами в небольшой компании, где таится множество загадок и секретов.

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