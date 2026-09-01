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  1. Краснодар
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Пластический спектакль «Параллели»

Один Театр
улица Коммунаров, 268А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Что является ключевым в жизни мужчины и женщины, которые по каким-то причинам оказались рядом друг с другом? Следует ли рассматривать их как параллели или антимиры? Или они все-таки составляют единое целое?

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