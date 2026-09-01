Пластический спектакль «Параллели»
улица Коммунаров, 268А
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Что является ключевым в жизни мужчины и женщины, которые по каким-то причинам оказались рядом друг с другом? Следует ли рассматривать их как параллели или антимиры? Или они все-таки составляют единое целое?
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