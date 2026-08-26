Из обычной комедии про адюльтер в результате получается парадоксальное действо, способное запутать самого взыскательного зрителя. Пара, состоящая из дантиста и его жены, принимает у себя дома пару друзей – пластического хирурга с его супругой. Их мирное и спокойное времяпрепровождение нарушается неожиданным визитом бывших обитателей этого дома. Жанр – пикантный абсурд. 26-28 августа в 20:00