Основал театр и руководит театральной школой Стас Слободянюк, где он проводит обучение будущих актёров при помощи своей творческой методики и системы Станиславского. Выпускные представления школы проходят на сцене театра и включаются в его репертуар. Работы учащихся не ограничиваются репертуаром театральной школы. Театр также адаптирует на язык театрального искусства различные литературные произведения, например книгу «Когда Ницше плакал» американского психиатра, а также реинтерпретирует классические произведения, включая «Чайку» и «Отелло». В минималистичном зрительном зале проводятся поэтические вечера с работами авторов Серебряного века, читаются интересные, малоизвестные современные пьесы. Также проводятся открытые уроки актерского мастерства. https://teatrmoi.com/
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