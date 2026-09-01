Пахлава глупости
улица Коммунаров, 268А
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Завершение:
от 1000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль идёт на Кубанской балачке*. По рассказам Николая Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». Сатира на людские пороки. Истории из быта казаков XIX века оказываются очень современными. Сочный кубанский язык, живые характеры, авторская музыка показывают жизнь во всем её многоцветье: в простодушии и в глупости, в доброте и коварстве, в стыде и гордости, в жадности и великодушии. *Кубанская балачка — локальный диалект, имеющий смешанную русско-украинскую языковую основу, образовался под влиянием переселения на Кубань носителей Украинских и Южнорусских говоров. Многие жители Кубанских хуторов и станиц до сих пор на ней говорят.
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