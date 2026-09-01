Спектакль идёт на Кубанской балачке*. По рассказам Николая Канивецкого «Контрабандный чай» и «Гуси с того света». Сатира на людские пороки. Истории из быта казаков XIX века оказываются очень современными. Сочный кубанский язык, живые характеры, авторская музыка показывают жизнь во всем её многоцветье: в простодушии и в глупости, в доброте и коварстве, в стыде и гордости, в жадности и великодушии. *Кубанская балачка — локальный диалект, имеющий смешанную русско-украинскую языковую основу, образовался под влиянием переселения на Кубань носителей Украинских и Южнорусских говоров. Многие жители Кубанских хуторов и станиц до сих пор на ней говорят.