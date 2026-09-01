Серёжа очень тупой
улица Коммунаров, 268А
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
История о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое, и с этим иррациональным придётся иметь дело и как-то на него реагировать.
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