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  1. Краснодар
  2. События

Серёжа очень тупой

Один Театр
улица Коммунаров, 268А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

История о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое, и с этим иррациональным придётся иметь дело и как-то на него реагировать.

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