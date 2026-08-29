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Ягиня. Сказание не о любви

Театр Veritas
Красноармейская улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

В сказках мы часто видим бабу Ягу как ведьму, которая озлоблена на весь мир и только и делает, что строит козни главным героям. Но злодеями — не рождаются. Ими становятся, переживая боль, потерю и разочарование. Это история о девушке Ягине, которая, несмотря на уготовленную ей судьбу, влюбляется в бога Велеса. И эта любовь, взаимная и чистая, не имеет права на существование только, потому что так переплетены судьбы героев. Так что же всё-таки сильнее: чувства или «слово свыше»? Этот спектакль — сказание не о любви, а о борьбе за право любить. Тебя ждёт погружение в славянскую мифологию и атмосферу, обряды, традиции и вся правда о том, как Ягиня стала Бабой Ягой. С первого шага ты попадёшь в волшебный лес, где в полночь оживают мифические существа и начинается настоящая магия. 29 и 30 августа в 18:00

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