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StandUp Bar Krasnodar

Краснодар, Красная улица, 118

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Первый StandUp Bar в Краснодаре, где регулярно день проходят стендапы, миниатюры, импровизации и съёмки проектов. https://standupkrasnodar.ru/
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