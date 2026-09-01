Первый StandUp Bar в Краснодаре, где регулярно день проходят стендапы, миниатюры, импровизации и съёмки проектов. https://standupkrasnodar.ru/
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Предстоящие события в этом месте
7 комиков
Комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря...
700₽
Алексей Стахович
Алексей Стахович представляет свой первый сольный стендап-концерт «Персонаж», в ...
1500₽
Анастасия Веневитина
Российский стендап-комик, участница популярных телешоу и резидент проекта «Женск...
1200₽