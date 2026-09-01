Алексей Стахович представляет свой первый сольный стендап-концерт «Персонаж», в котором он рассказывает про свой быт, проблемы и почему жанр его жизни это комедия. Он и есть главный герой этого произведения, в котором зрители смогут узнать самих себя. Начало мероприятия через час после сбора гостей.