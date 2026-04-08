Уникальная возможность прикоснуться к творчеству певицы, попробовать блюда и коктейли, которые разрабатывались под руководством Анны Асти. Авторская коктейльная и винная карты приятно порадуют как поклонников классики, так и любителей экспериментов. Название любимых коктейлей певицы ты узнаешь по строчкам из известных песен и других танцевальных хитов. В меню собраны блюда кухни фьюжн. Авторские блюда и закуски отлично идут в паре с вином и любимыми коктейлями. И конечно же караоке! Почувствуй себя звездой благодаря качественной аппаратуре, которая полностью погрузит в атмосферу концерта, а также профессиональному ведущему и бэк-вокалистам. График работы: Ежедневно, с 18:00 до 06:00. https://krd.spletni.bar/
Карта места...