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«Сплетни» by Anna Asti

Краснодар, Красная улица, 72

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Уникальная возможность прикоснуться к творчеству певицы, попробовать блюда и коктейли, которые разрабатывались под руководством Анны Асти. Авторская коктейльная и винная карты приятно порадуют как поклонников классики, так и любителей экспериментов. Название любимых коктейлей певицы ты узнаешь по строчкам из известных песен и других танцевальных хитов. В меню собраны блюда кухни фьюжн. Авторские блюда и закуски отлично идут в паре с вином и любимыми коктейлями. И конечно же караоке! Почувствуй себя звездой благодаря качественной аппаратуре, которая полностью погрузит в атмосферу концерта, а также профессиональному ведущему и бэк-вокалистам. График работы: Ежедневно, с 18:00 до 06:00. https://krd.spletni.bar/
Карта места...

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