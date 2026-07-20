В этот раз стендап комики будут использовать не только свои комедийные навыки и заготовленные шутки, но и знания английского языка. Запуск гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места и успеть сделать заказы. Рассадка гостей осуществляется администратором.