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Стендап — разгрузка

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Стендап
Еда

Про событие

Опытные комики клуба, имеющие миллионы просмотров в интернете соберутся сегодня на сцене, чтобы проверить свои новые шутки и зарядить тебя позитивной энергией дня новой рабочей недели.

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