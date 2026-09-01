Стендап — разгрузка
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Стендап
Еда
Про событие
Опытные комики клуба, имеющие миллионы просмотров в интернете соберутся сегодня на сцене, чтобы проверить свои новые шутки и зарядить тебя позитивной энергией дня новой рабочей недели.
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