Девушка родом из маленького городка в Оренбургской области, работавшая в прошлом на трубном заводе, покорила зрителей своей простотой и искренностью. Вика рассказывает про самую что ни на есть настоящую жизнь без пафоса и хайпа. Вика — дерзкая и откровенная, яркая и смелая. В своих выступлениях она порой балансирует на грани дозволенного, но всегда честна перед собой и зрителями. Она рассказывает невероятно смешные истории, и ей всегда веришь. Потому что это про жизнь.