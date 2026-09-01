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Виктория Складчикова

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Девушка родом из маленького городка в Оренбургской области, работавшая в прошлом на трубном заводе, покорила зрителей своей простотой и искренностью. Вика рассказывает про самую что ни на есть настоящую жизнь без пафоса и хайпа. Вика — дерзкая и откровенная, яркая и смелая. В своих выступлениях она порой балансирует на грани дозволенного, но всегда честна перед собой и зрителями. Она рассказывает невероятно смешные истории, и ей всегда веришь. Потому что это про жизнь.

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