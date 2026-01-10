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Варвара Щербакова

ДК Железнодорожников,, улица Братьев Дроздовых, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5500₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Российская юмористка, стендап-комик, игрок КВН, участница проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», «Женский форум», шоу «Игра». Варвара представит лёгкую и ненапряжную программу — то, что нужно для классного вечера. 1 и 2 октября в 20:00

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