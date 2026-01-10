Возраст 16+
Стендап
Про событие
Российская юмористка, стендап-комик, игрок КВН, участница проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», «Женский форум», шоу «Игра». Варвара представит лёгкую и ненапряжную программу — то, что нужно для классного вечера. 1 и 2 октября в 20:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи