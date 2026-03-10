Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков.

Для них нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки откровенно и смешно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами.

Женский юмор может шокировать. Будет правда! Будет жёстко!

Выступят:

Ирина Мягкова, Мария Маркова, Настя Веневитина, Вика Македонская, Салихова Карина

Внимание: Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

Продолжительность уточняется.