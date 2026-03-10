Возраст 18+
Стендап
Про событие
В своих монологах Ян часто подмечает абсурдные жизненные ситуации, использует игру слов и строит шутки на наблюдениях за бытом, непонимании между поколениями и особенностями коммуникации. Он также известен самоиронией и интеллектуальным юмором.
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