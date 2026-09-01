Самый успешный комик родом из Сургута, а ныне житель столицы. Участник различных телешоу: - Команда КВН «Борцы» (победители высшей лиги)-Шоу «Концерты» на ТНТ; - Шоу «Звёзды» на НТВ (шутил рядом с Киркоровым); - Шоу «Суперлига» на СТС; - Стендап проекты от Medium Quality; Его многие знают как сурового и грозного борца, но мало кто знает какой он по-настоящему в жизни. В своём сольном концерте он раскроет многие интересные факты из своей насыщенной жизни. Где рос? Кто по специальности? Реально ли он занимался борьбой? Ироничное отношение к своей внешности, происхождению и стереотипам он пропустит через призму своего нестандартного юмора.