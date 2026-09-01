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Андрей Атлас

ДК Железнодорожников, улица Братьев Дроздовых, 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Стендап-комик из Ростова-на-Дону. В проекте «Открытый микрофон» Андрей полюбился зрителям своим честным юмором, эмоциональной подачей и критичным взглядом на жизнь. В проекте Roast Battle он показал себя как комик, умеющий спокойно принимать свои недостатки и умело высмеивать недостатки других. Сейчас Андрей — резидент проекта StandUp Show на ТНТ. Он шутит о семейной жизни, о своей супруге и, конечно, о людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Простой и честный ростовский юмор для всех, кто женат, и для всех, кто счастлив.

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