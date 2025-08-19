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Стендап Концерт Коля Хамьянов

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сьемка сольного стендап концерта. Коля Хамьянов — опытный комик из Екатеринбурга — расскажет час своих новых и проверенных шуток в небольшом баре в центре города. Вход бесплатный, достаточно заказать что-нибудь в баре, а на выходе ты сможешь задонатить комику за концерт столько, сколько посчитаешь нужным.

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