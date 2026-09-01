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Стас Старовойтов «Дико извиняюсь»

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новый стендап-монолог Стаса о принятии себя и жизни без чувства вины. «Дико извиняюсь» — это взгляд человека, которому надоело подстраиваться под других и искать одобрения. Которому надоело жить с чувством вины за прошлое и с чувством тревоги за будущее. Общий смысл концерта можно выразить одной фразой: «Я, конечно, дико извиняюсь, но…».

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