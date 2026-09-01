Новый стендап-монолог Стаса о принятии себя и жизни без чувства вины. «Дико извиняюсь» — это взгляд человека, которому надоело подстраиваться под других и искать одобрения. Которому надоело жить с чувством вины за прошлое и с чувством тревоги за будущее. Общий смысл концерта можно выразить одной фразой: «Я, конечно, дико извиняюсь, но…».