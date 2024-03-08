Рассказываем про топовые кинотеатры и другие кинолокации Питера.

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Скачать фильм и завалиться на диван с мешком чипсов — дело святое, но куда податься, когда хочется выбраться в кино с компанией, второй половинкой или даже в гордом одиночестве? Поговорим о питерских кинотеатрах с рейтингом выше среднего, узнаем, где показывают кино в графских развалинах, где читают кинолекции и обсуждают, а где вкусно кормят и наливают под начальные титры.

Лучшие кинотеатры Санкт-Петербурга

Аврора

Несмотря на почтенный возраст, кинотеатр всё ещё считается одним из лучших в городе. «Аврора» открылась аж в 1913 году, но благодаря тщательному уходу и реконструкции, идёт в ногу со временем.

Источник: cdn.tvspb.ru

В кинотеатре есть большой и малый залы, оснащённые по последнему слову техники для просмотра в комфортных условиях.

Репертуар тщательно подбирается, чтобы удовлетворить предпочтения публики. Здесь показывают как новинки кинопроката, так и документальные фильмы и даже спектакли.

Адрес: Невский пр., 60 (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Источник: event.karofilm.ru

Каро Охта

Большой передовой кинотеатр в ТЦ «Охта Молл» с 11 залами и общей вместительностью в 2100 человек.

Главный плюс — наличие двух люксовых залов с огромными экранами и передовыми технологиями звука и изображения. Для любителей кино в комфортных условиях это отличный вариант.

В кинобаре работает самообслуживание, что позволяет сэкономить время и не простаивать в очередях. Кроме того в меню есть линейка здорового питания и детская продукция.

Репертуар — последние новинки кинопроката для взрослых и детей.

Адрес: ул. Якорная, 5А (м. Новочеркасская)

Источник: afisha.ru

Out Cinema

Интересный кинотеатр Санкт-Петербурга для ценителей авторского, фестивального, независимого кино.

Одна из фишек кинотеатра — здесь все фильмы показывают в оригинале с русскими субтитрами, чтобы лучше передать режиссёрский замысел. В уютной ретро-атмосфере ты можешь арендовать зал только для своей компании или для себя любимого.

Out Cinema также организовывает выездные кинопоказы на разных площадках города, а ещё показы старых картин под живую музыку.

Адрес: Ковенский пер., 14 (м. Площадь Восстания, Чернышевская)

Источник: mirage.ru

Мираж Синема на Большом

Здоровые цены в люкс-сегменте — главное достоинство кинотеатра — от 935 до 3900 рублей в зависимости от величины диванчика, который ты бронируешь (цены на август 2026 года).

Тебя порадуют комфортабельные ВИП-залы с мягкими диванами, столиками и кнопкой вызовом официанта — это большой плюс для кинопросмотра в своё удовольствие.

Также приятно удивит разнообразие меню в кинобаре — от попкорна до блюд японской и итальянской кухни. Можно выбрать лакомства на любой вкус.

Адрес: Большой проспект П.С., 35 (м. Чкаловская)

Источник: cdn.culture.ru

Формула кино в «Галерее»

Один из лучших кинотеатров Санкт-Петербурга из 10 залов общей вместимостью более 2000 мест с современными форматами показов: 2D, 3D и Аймакс. На территории кинотеатра есть два бара и кафе, но если этого мало, к твоим услугам ресторанный дворик «Галереи».

Этот популярный кинотеатр находится, наверное, в самом известном торговом центре города и отличается большой проходимостью, что может стать недостатком, если ты любишь тихие и малолюдные кинопоказы.

Репертуар состоит из новинок кинопроката отечественного и зарубежного рынка.

Адрес: Лиговский просп., 30 (м. Площадь Восстания, Лиговский проспект)

Источник: businessdnevnik.ru

Cinema Grand Palace

Главное преимущество — это высочайший уровень комфорта и сервиса. Гостей ждут просторные залы с высоким качеством звука и изображения, удобными креслами, отдельными столиками и кнопкой вызова официанта.

Здесь показывают новинки отечественного и зарубежного кинопроката.

Адрес: ул. Итальянская, 15 (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Источник: static.kinoafisha.info

Кинотеатр «Пандора»

Частный кинотеатр с 8-ю отдельными тематическими залами в разных стилях на двоих или на компанию. Еду и напитки можно приносить с собой, что избавляет от лишних трат на баре. Помимо кинопросмотров здесь можно поиграть в приставку или настольные игры, петь в караоке, устроить вечер с презентациями и даже сделать праздник «под ключ», пользуясь дополнительными услугами заведения.

Адрес: ул. Конная, 12 (м. Площадь Восстания, Площадь Александра Невского)

Дом Кино

Уютный кинотеатр для ценителей качественного кинематографа.

Дом Кино отличается хорошим техническим оснащением и небольшими уютными залами. Есть кафе для перекуса, чтобы побаловать себя десертом и выпить чашечку кофе до или после сеанса. А вот купить колу и попкорн для перекуса в зале не получится.

Здесь показывают как новинки, так и классические шедевры мирового кино. Также в Доме кино регулярно проводят ретроспективные показы, лекции, кинофестивали и творческие вечера.

Адрес: ул. Караванная, 12 (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Источник: culture.ru

Кинотеатр «Родина»

Один из самых старых кинотеатров Санкт-Петербурга (от 1917) с богатым репертуаром и хорошим оборудованием, которое позволяет показывать фильмы в формате 2D и 3D.

В кинотеатре один большой и два малых зала, а архитектура здания отдает благородной стариной, свойственной застройке исторической части Питера.

Здесь показывают новинки отечественного и зарубежного кинопроката, спектакли и классику мирового кинематографа.

Адрес: Караванная ул., 12 (м. Невский проспект, Гостиный двор)

Источник: realty.interfax.ru

Где ещё смотреть кино в Питере?

Летние кинотеатры в Санкт-Петербурге

Источник: kuda-spb.ru

Новая голландия

Кинотеатр на поляне рукотворного острова, где крутят новинки и классику мирового кинематографа. Кинопоказы бесплатные, но гостям необходимо самим обеспечить себя пледами, подушками и другими вещами для комфортного просмотора на траве.

Адрес: о. Новая Голландия (м. Спасская/Садовая/Сенная площадь)

Источник: night2day.ru

Кинопаркинг на улице Академика Павлова

Здесь можно смотреть фильмы под открытым небом, не выходя из собственной машины. В платном кинопаркинге показывают новинки и просто популярные фильмы, а фудтрак на площадке предлагает закуски и напитки.

Адрес: ул. Академика Павлова, д. 5М, (заезд с Аптекарской набережной, территория рядом с бизнес-центром River House)

Кинопоказы в особняках

Фотограф: Олег Еверзов

Третье место

Здесь проходят атмосферные кинопоказы на большом экране в аутентичных интерьерах старинного особняка середины XIX века. Для полного погружения и комфорта гостей команда «Третьего места» организовала бар с игристым, тихими винами, глинтвейном и крепкими напитками. Погрузиться в атмосферу старины поможет горящий камин на первом этаже, где можно сделать ламповые фотографии. Вход на кинопоказ — платный.

В летний период кинопоказы проходят под открытым небом во дворе пространства.

Адрес: Литейный пр., 62 (м. Маяковская)

Особняк Triglinki

Первый коливинг в России и арт-резеденция с самыми разными направлениями событий: мастер-классы, вечеринки, выставки и многое другое, в том числе кинопоказы. Обычный формат — кинодень: в особняке показывают несколько фильмов, перед каждым из которых проходит вводная мини-линия. Вход — платный.

Адрес: Рузовская ул., 21 (м. Садовая/Спасская/Сенная площадь)

Кинопоказы с лекциями и обсуждениями

Киноклуб «Рэдрам»

Камерный киноклуб с кинопоказами по пятницам, субботам и воскресеньям. Фильмы здесь в основном показывают на языке оригинала, но бывают исключения. Основной репертуар — авторское и независимое кино, классика мирового кинематографа, а также современные популярные картины. Почти каждый кинопоказ сопровождает лекция от приглашенного эксперта или из киноклуба, а также обсуждением увиденного самими участниками.

Вход — платный.

Адрес: Кадетская лин. ВО, 5 корп. 2Д (м. Спортивная)

Открытая гостиная

Бесплатное пространство при Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. В основном здесь проходят кинопоказы с разборами от экспертов, а также обсуждениями. Фильмы рассматриваются в контексте какого-то вопроса.

Адрес: Литейный пр., 17-19 (м. Чернышевская)

Культурный центр «Брусницын»

Пространство на Васильевском острове с набережной и различными заведениями — музеями, кафе, магазинами. Здесь проходят открытые бесплатные кинопоказы, которые иногда сопряжены с обсуждениями.

Адрес: Кожевенная линия, 30 (м. Приморская)

Образовательное пространство Доктрина эт Нобилес

Здесь ты сможешь взглянуть на искусство с нетривиальной стороны, открыть для себя что-то новое, расширить кругозор. Мероприятия охватывают множество сфер — живопись, кино, фотография, дизайн и др. Бесплатные и платные показы в «Доктрина эт Нобилес» затрагивают как классику мирового кинематографа, так и малоизвестные картины, а местные и приглашенные эксперты погружают гостей в витиеватый мир режиссёрских замыслов, историй и посылов фильмов.

Адрес: Шведский переулок, 2, подъезд 2, этаж 1 (м. Невский проспект)

Кофейни и бары

В Питере довольно много заведений, где крутят кино, но мы расскажем про самые популярные.

Источник: restoclub.ru

Vseklassno Coffee Bar

Уютная минималистичная кофейня, где подают отличный кофе от профессиональных обжарщиков, а также вкусные десерты и завтраки на любой вкус весь день. Атмосфера кафе располагает к неторопливому гастрономическому отдыху. Здесь показывают самое душевное кино, много романтических фильмов и тематических (приуроченных к праздникам). Очень и нежно и атмосферно. Вход на кинопоказ — покупке блюда и напитка.

Адрес: Кадетская линия В. О., 5 к2Д (м. Василеостровская)

Источник: yandex.ru

Ohaus

Небольшая двухэтажная кофейня-коворкинг с минимал-дизайном и маленьким меню завтраков и напитков. Обстановка располагает к спонтанным фотосессиям: выдержанная бело-розовая цветовая гамма, много света и необычная мебель. Вход на кинопоказ — покупка блюда или напитка с десертом.

Адрес: ул. Академика Крылова, 4А (м. Чёрная речка)

Источник: assets.allcafe.ru

Осси Бар

Ретро-бар с крафтовым пивом, где всё дышит 90-ми: серванты, кресла из ГДР, абажуры с бахромой. В меню закуски и коктейли. Здесь проходят киновторники: просто кинопоказы для гостей или организованный просмотр в формате киноклуба. Стоимость зависит от формата события, бывают бесплатные кинопоказы.

Адрес: ул. Некрасова, 39 (м. Площадь Восстания)

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