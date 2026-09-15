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Сентябрь — гори! Подборка событий «из прошлого»

Ностальгия по лету — это как-то мелко: давай перейдём к чему-то более глобальному? Собрали события, возвращающие в прошлое разной степени дальности.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург

«Отшумели летние дожди», «убийца плачет», а понурые школьники топают куда-то рано утром, придавленные яркими рюкзаками. Другими словами — осень. И ты, возможно, капельку скучаешь по лету с его тёплыми ночами, постоянной движухой и беззаботностью. Если так, то давай доведём начатое до конца: будем скучать с размахом. По гламурным нулевым, по СССР с пломбиром за копейки, по дореволюционным кутежам и первобытным камланиям. 

Ну и по 2007-у — сентябрь обязывает!

Москва

Главная ностальгия сентября:

Верните мне мой 2007
Верните мне мой 2007

Вечеринка-портал в 2007, где гостей приглашаются на премию МТВ танцевать под любимые хиты Nelly Furtado, Rihanna и Бритни Спирс. А если ты не застал эти времена, самое время зацен...

Summer Punch, Столешников переулок, 8

Бесплатно

Начало века с его чокерами, джинсами на талии и морем блёсток: 

2к17
2к17

Чокеры, неон, вансы и вайб, который мы обещали забыть, но почему-то до сих пор л...

Summer Punch, Столешников переулок, 8

Бесплатно

по подписке
Гламурные нулевые
Гламурные нулевые

Ночь-портал в нулевые — туда, где гламур был громким, роскошь не требовала объяснений, музыка звучала до утра, а свобода ощущалась в каждом движении. Но это не просто вечеринка в стиле 2000-х. Это зв...

Где мой 2008?
Где мой 2008?

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все ...

Три вокзала. Депо

от 1000₽

Те самые мировые хиты нулевых в джазе на открытой крыше с закатами
Те самые мировые хиты нулевых в джазе на открытой крыше с закатами

Почувствуй атмосферу расслабленного заокеанского мероприятия на роскошной крыше ...

Крыша Novotel, Новослободская улица, 23

от 5000₽

Скупая миллениальская слеза о том самом МТВ и бессмертных хитах 90-х:

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

Есть песни, которые мужчины писали для женщин. «Pretty Woman», «Only You», «Care...

Крыша Ibis, Киевская улица, 2

от 3800₽

по подписке
Иммерсивная вечеринка в стиле MTV
Иммерсивная вечеринка в стиле MTV

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Золотая эпоха легендарного телеканала MTV врывается в клуб Bizarre. Лучшие хиты двухтысячных, неповтор...

Дискотека 90-х и 2000-х в высотке
Дискотека 90-х и 2000-х в высотке

А что, если на один вечер ресторан в сталинской высотке превратится в дискотеку ...

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

от 2900₽

Чем дальше СССР, тем слаще грёзы о нём:

Старый Голливуд с его роскошью и пороками:

Винтажный джаз Нью-Йорка 40-60-х на крыше
Винтажный джаз Нью-Йорка 40-60-х на крыше

Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Nina Simone. Это не эпоха — это легенда. М...

Крыша Ibis, Киевская улица, 2

от 3800₽

по подписке
Золотой век голливуда
Золотой век голливуда

Полтора часа музыки, которая звучит в ритме вселенной великого кино. «Золотой век Голливуда» — это вечер, где оживает музыка, ставшая голосом целой эпохи. Здесь рядом звучат Синатра и Лана Дель Рей, ...

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...

Отель «Националь», ул. Моховая, 15/1 строение 1, зал «Московский»

13000₽

Дореволюционный кутёж с профурсетками и преферансом:

Культограм: «Кутёж по-московски»
Культограм: «Кутёж по-московски»

Гулять на широкую ногу в Москве было принято всегда, однако начало грандиозным с...

Джаз клуб «Эссе», Пятницкая улица, 27с3А

3500₽

по подписке
Арт-ужин: «Скандальные Романовы»
Арт-ужин: «Скандальные Романовы»

Экстравагантные выходки, любовные интриги, адюльтеры, разводы, тайные дети, секретные браки…И всё это представители династии, которая 300 лет управляла страной. Благородное семейство буквально сотря...

Николай II. За кулисами двора: секреты, фавориты и роковые романы
Николай II. За кулисами двора: секреты, фавориты и роковые романы

Личная жизнь и правление последнего русского императора и его семьи всегда порож...

Джаз-клуб Эссе

3500₽

Если продолжать ностальгировать вглубь — станет темно, зажигай свечи. Давай фанатзировать о беспощадно романтизированных Тёмных Веках и Ренессансе (а ещё смеяться над средневековыми миниатюрами): 

А если пойти туда, на зарю человечества, где костёр защищал от недобрых духов, а сердце билось в такт шаманскому бубну?

Санкт-Петербург

Лето закончилось, а три полоски на кедах остались:

Рубеж веков, непростое время и хиты, которые ты точно помнишь:

Где мой 2008?
Где мой 2008?

Помнишь время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все п...

Ibiza, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., 12

2000₽

Nirvana шоу
Nirvana шоу

Сиэтл 90-х. Первое, что приходит в голову при этом сочетании – Нирвана? Тогда те...

The Right Place

от 1000₽

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

Ребёнок смотрит на небо — там всё время что-то происходит. Взрослый смотрит под ...

КДЦ Максим, Ланское ш., 35

от 800₽

Red Hot Chili Peppers шоу
Red Hot Chili Peppers шоу

Вечер, полный жаркого фанк-рока. Ты вернёшься в беззаботное лето – под музыку с...

The Right Place

от 1000₽

Ревущие 20-е, улыбка Мэрилин, джаз и шампанское. Первая треть XX века во всём её блеске:

Кареты, балы, а Петербург — снова столица. Подборка с самым большим количеством гастрономических событий:

по подписке
Фотографируемся на стекле, как 150 лет назад
Фотографируемся на стекле, как 150 лет назад

Формат свидания для тех, кому надоели цветы и ужины при свечах (или необычный досуг для компании друзей). В старинной фотолаборатории в сердце Петербурга время течёт иначе. Здесь нет цифровых техноло...

по подписке
Петербургская чертовня
Петербургская чертовня

Монопредставление о судьбе и творчестве поэта Анны Ахматовой состоит из двух частей: «Исповедь дочери века» (стихи, воспоминания, письма) и «Петербургская чертовня» (основано на произведении «Поэма бе...

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Goose Goose

3600₽

по подписке
Женщины дома Романовых
Женщины дома Романовых

Камерный завтрак с лекцией об искусстве и экскурсией по особняку великой княгини Ольги Александровны. За завтраком поговорят о том, как была устроена жизнь женщин из династии Романовых. Героинями ста...

по подписке
Юсуповы: тайны самого богатого рода России и убийство Распутина
Юсуповы: тайны самого богатого рода России и убийство Распутина

Камерный завтрак с лекцией об искусстве и экскурсией по Юсуповскому дворцу. За завтраком проследишь историю рода Юсуповых от казанской правительницы Сююмбике до одиозного Феликса. Поговоришь о том, п...

Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»
Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Goose Goose

3600₽

Лекция-чаепитие. «Ароматы дореволюционного Петербурга. История парфюмерии»
Лекция-чаепитие. «Ароматы дореволюционного Петербурга. История парфюмерии»

Парфюмеры императорского дома: Ралле, Брокар, Сиу, Остроумов — список можно прод...

Особняк И. Мясникова

3500₽

по подписке
Любовь в семье Романовых: как выбор сердцем менял историю страны
Любовь в семье Романовых: как выбор сердцем менял историю страны

Арт-ужин, где ты вспомнишь четыре брака русских императоров, которые проходили путь от терпения к страсти, от громких скандалов к семейному счастью. Ты узнаешь, как одна невеста, датская принцесса Да...

по подписке
Кушать подано! Что и где ел Петербург до Революции: от трактиров до ресторанов
Кушать подано! Что и где ел Петербург до Революции: от трактиров до ресторанов

За ужином в первом коктейльном баре Российской Империи познакомишься с главными гастролокациями столицы, чтобы представить как ели жители города более 100 лет назад. Какими заведениями был славен гул...

Масонский Петербург: тайные знаки великого города
Масонский Петербург: тайные знаки великого города

На этой встрече поговоришь о загадочной стороне Петербурга — о масонах, или воль...

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

3600₽

Лекция-чаепитие: «История шоколада. Райский сад и маркиз де Сад»
Лекция-чаепитие: «История шоколада. Райский сад и маркиз де Сад»

Как провести осенний день в Петербурге? Отправиться в самое сердце города, в ста...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Замки, звон мечей, апокрифические тексты... прошлое часто кажется прекрасным, когда ты в нём не жил.

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

Стань участником вечера, который перенесёт тебя на две тысячи лет назад — в ту с...

Анненкирхе

от 6000₽

Босх: между раем и адом
Босх: между раем и адом

Иероним Босх (ок. 1450–1516) — одна из самых загадочных и притягательных фигур в...

Планетарий 1

450₽

Богемный арт-бранч: «Кровь, грех, святые: запретное искусство Караваджо»
Богемный арт-бранч: «Кровь, грех, святые: запретное искусство Караваджо»

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Goose Goose, Большая Конюшенная улица, 27

3600₽

Древние ритуалы, пляски у костра и ощущение магии на кончиках пальцев... Есть что-то первобытное, что всегда будет будоражить кровь:

Вий
Вий

Спектакль-карнавал в жанре фолк-триллера, в котором каждый образ – само воплощен...

Приют комедианта

от 800₽

по подписке
Фестиваль «Мабон»
Фестиваль «Мабон»

5-й ежегодный фестиваль Мабон В программе: Музыкальные группы: Кайлех Happy Kelpie Этно-фолк-группа Bee Celtic Beer Pipes Drums Fest Hyp-Noz Пророчество Сбылось Танцевальные коллективы: Ирландские ...

Bjarkan Vidr
Bjarkan Vidr

Bjarkan Vidr с презентацией нового альбома. Bjarkan Vidr — группа в жанре норд...

Жабль (The Place)

от 1200₽

Над небом Шотландии
Над небом Шотландии

Все слышали про шотландскую волынку, но мало кто знает как она звучит, тем более...

Планетарий 1

от 1200₽

Мы не знаем, по какому времени ностальгируешь ты. Знаем только, что осень — идеальная пора для эскапизма, а наша афиша уже мигает огоньками настоящей машины времени. 

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург

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