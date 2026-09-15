Сентябрь — гори! Подборка событий «из прошлого»

Ностальгия по лету — это как-то мелко: давай перейдём к чему-то более глобальному? Собрали события, возвращающие в прошлое разной степени дальности.

Что будет в статье:

«Отшумели летние дожди», «убийца плачет», а понурые школьники топают куда-то рано утром, придавленные яркими рюкзаками. Другими словами — осень. И ты, возможно, капельку скучаешь по лету с его тёплыми ночами, постоянной движухой и беззаботностью. Если так, то давай доведём начатое до конца: будем скучать с размахом. По гламурным нулевым, по СССР с пломбиром за копейки, по дореволюционным кутежам и первобытным камланиям.

Ну и по 2007-у — сентябрь обязывает!

Москва

Главная ностальгия сентября:

Верните мне мой 2007 Вечеринка-портал в 2007, где гостей приглашаются на премию МТВ танцевать под любимые хиты Nelly Furtado, Rihanna и Бритни Спирс. А если ты не застал эти времена, самое время зацен... 25 сентября Summer Punch, Столешников переулок, 8 Бесплатно

Начало века с его чокерами, джинсами на талии и морем блёсток:

Скупая миллениальская слеза о том самом МТВ и бессмертных хитах 90-х:

Чем дальше СССР, тем слаще грёзы о нём:

Старый Голливуд с его роскошью и пороками:

Дореволюционный кутёж с профурсетками и преферансом:

Если продолжать ностальгировать вглубь — станет темно, зажигай свечи. Давай фанатзировать о беспощадно романтизированных Тёмных Веках и Ренессансе (а ещё смеяться над средневековыми миниатюрами):

А если пойти туда, на зарю человечества, где костёр защищал от недобрых духов, а сердце билось в такт шаманскому бубну?

Санкт-Петербург

Лето закончилось, а три полоски на кедах остались:

Рубеж веков, непростое время и хиты, которые ты точно помнишь:

Ревущие 20-е, улыбка Мэрилин, джаз и шампанское. Первая треть XX века во всём её блеске:

Кареты, балы, а Петербург — снова столица. Подборка с самым большим количеством гастрономических событий:

Замки, звон мечей, апокрифические тексты... прошлое часто кажется прекрасным, когда ты в нём не жил.

Древние ритуалы, пляски у костра и ощущение магии на кончиках пальцев... Есть что-то первобытное, что всегда будет будоражить кровь:

Мы не знаем, по какому времени ностальгируешь ты. Знаем только, что осень — идеальная пора для эскапизма, а наша афиша уже мигает огоньками настоящей машины времени.