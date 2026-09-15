Сентябрь — гори! Подборка событий «из прошлого»

«Отшумели летние дожди», «убийца плачет», а понурые школьники топают куда-то рано утром, придавленные яркими рюкзаками. Другими словами — осень. И ты, возможно, капельку скучаешь по лету с его тёплыми ночами, постоянной движухой и беззаботностью. Если так, то давай доведём начатое до конца: будем скучать с размахом. По гламурным нулевым, по СССР с пломбиром за копейки, по дореволюционным кутежам и первобытным камланиям.
Ну и по 2007-у — сентябрь обязывает!
Москва
Главная ностальгия сентября:
Вечеринка-портал в 2007, где гостей приглашаются на премию МТВ танцевать под любимые хиты Nelly Furtado, Rihanna и Бритни Спирс. А если ты не застал эти времена, самое время зацен...
Бесплатно
Начало века с его чокерами, джинсами на талии и морем блёсток:
Чокеры, неон, вансы и вайб, который мы обещали забыть, но почему-то до сих пор л...
Бесплатно
Ночь-портал в нулевые — туда, где гламур был громким, роскошь не требовала объяснений, музыка звучала до утра, а свобода ощущалась в каждом движении. Но это не просто вечеринка в стиле 2000-х. Это зв...
Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все ...
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Почувствуй атмосферу расслабленного заокеанского мероприятия на роскошной крыше ...
от 5000₽
Скупая миллениальская слеза о том самом МТВ и бессмертных хитах 90-х:
Есть песни, которые мужчины писали для женщин. «Pretty Woman», «Only You», «Care...
от 3800₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/bizarreclubmsk Золотая эпоха легендарного телеканала MTV врывается в клуб Bizarre. Лучшие хиты двухтысячных, неповтор...
А что, если на один вечер ресторан в сталинской высотке превратится в дискотеку ...
от 2900₽
Чем дальше СССР, тем слаще грёзы о нём:
Камера, мотор! Отправляйся в увлекательное путешествие по кино-Москве, где за два часа прогулки по историческому центру тебя познакомят с обстоятельствами и профессиональными тайнами создания лучших с...
Увлекательное, деликатное, чувственное путешествие по интимным историям Москвы от раскрепощённости 20-х до советского аскетизма более позднего периода. Помнишь, как весь мир узнал, что «в СССР секса ...
Проведи вечер, открывая для себя тайны знаменитого отеля «Националь». «Московск...
6300₽
Старый Голливуд с его роскошью и пороками:
Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Nina Simone. Это не эпоха — это легенда. М...
от 3800₽
Полтора часа музыки, которая звучит в ритме вселенной великого кино. «Золотой век Голливуда» — это вечер, где оживает музыка, ставшая голосом целой эпохи. Здесь рядом звучат Синатра и Лана Дель Рей, ...
Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...
13000₽
Дореволюционный кутёж с профурсетками и преферансом:
Гулять на широкую ногу в Москве было принято всегда, однако начало грандиозным с...
3500₽
Экстравагантные выходки, любовные интриги, адюльтеры, разводы, тайные дети, секретные браки…И всё это представители династии, которая 300 лет управляла страной. Благородное семейство буквально сотря...
Личная жизнь и правление последнего русского императора и его семьи всегда порож...
3500₽
Если продолжать ностальгировать вглубь — станет темно, зажигай свечи. Давай фанатзировать о беспощадно романтизированных Тёмных Веках и Ренессансе (а ещё смеяться над средневековыми миниатюрами):
Кардиналы и наместники не перестают плести интриги, бессмертная инквизиция привычно находит слабость в опустошенных умах, а неиссякаемая охота на ведьм вновь разжигает пламя людских страстей. Воистину...
На ужине ты погрузишься в эпоху расцвета Испанской инквизиции — времени, когда молчание могло стоить жизни, а подозрение превращалось в приговор. Ты больше узнаешь о ведьмах и кострах, знаменитом «М...
Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живоп...
500₽
А если пойти туда, на зарю человечества, где костёр защищал от недобрых духов, а сердце билось в такт шаманскому бубну?
Иммерсивный спектакль, в котором можно собраться у костра даже в центре города Это история про лучшие встречи у костра, которые уже случились или о которых мы только мечтаем. О дружбе, которая согрев...
Концерт в полной темноте, а в конце музыкальный джем с твоим участием. Можно получить новые эмоции, не открывая глаз. На концерте ты услышишь музыкальные инструменты, собранные Августином Гришиным и ...
Bjarkan Vidr с презентацией нового альбома. Bjarkan Vidr — группа в жанре норд...
от 1200₽
Санкт-Петербург
Лето закончилось, а три полоски на кедах остались:
Рубеж веков, непростое время и хиты, которые ты точно помнишь:
Помнишь время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все п...
2000₽
Сиэтл 90-х. Первое, что приходит в голову при этом сочетании – Нирвана? Тогда те...
от 1000₽
Ребёнок смотрит на небо — там всё время что-то происходит. Взрослый смотрит под ...
от 800₽
Вечер, полный жаркого фанк-рока. Ты вернёшься в беззаботное лето – под музыку с...
от 1000₽
Ревущие 20-е, улыбка Мэрилин, джаз и шампанское. Первая треть XX века во всём её блеске:
На лекции тебя ждёт полное погружение в бурлящую культурную жизнь немецкой столицы времён Веймарской республики: от кабаре и гиперинфляции до кино, литературы и живописи. Берлин 1920-х: город контрас...
К концу XIX века внутри европейской академической музыки назрела революция. Романтическая традиция изжила себя, и композиторы начинают искать принципиально новые звучания и способы организации музыки....
Кем была Мэрилин Монро? Самой известной актрисой 20-го века? Иконой стиля для же...
от 2150₽
Шоу в лучших традициях жанра, где ты погрузишься в атмосферу настоящего французс...
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Кареты, балы, а Петербург — снова столица. Подборка с самым большим количеством гастрономических событий:
Формат свидания для тех, кому надоели цветы и ужины при свечах (или необычный досуг для компании друзей). В старинной фотолаборатории в сердце Петербурга время течёт иначе. Здесь нет цифровых техноло...
Монопредставление о судьбе и творчестве поэта Анны Ахматовой состоит из двух частей: «Исповедь дочери века» (стихи, воспоминания, письма) и «Петербургская чертовня» (основано на произведении «Поэма бе...
Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
3600₽
Камерный завтрак с лекцией об искусстве и экскурсией по особняку великой княгини Ольги Александровны. За завтраком поговорят о том, как была устроена жизнь женщин из династии Романовых. Героинями ста...
Камерный завтрак с лекцией об искусстве и экскурсией по Юсуповскому дворцу. За завтраком проследишь историю рода Юсуповых от казанской правительницы Сююмбике до одиозного Феликса. Поговоришь о том, п...
Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
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Парфюмеры императорского дома: Ралле, Брокар, Сиу, Остроумов — список можно прод...
3500₽
Арт-ужин, где ты вспомнишь четыре брака русских императоров, которые проходили путь от терпения к страсти, от громких скандалов к семейному счастью. Ты узнаешь, как одна невеста, датская принцесса Да...
За ужином в первом коктейльном баре Российской Империи познакомишься с главными гастролокациями столицы, чтобы представить как ели жители города более 100 лет назад. Какими заведениями был славен гул...
На этой встрече поговоришь о загадочной стороне Петербурга — о масонах, или воль...
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Как провести осенний день в Петербурге? Отправиться в самое сердце города, в ста...
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Замки, звон мечей, апокрифические тексты... прошлое часто кажется прекрасным, когда ты в нём не жил.
Стань участником вечера, который перенесёт тебя на две тысячи лет назад — в ту с...
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Иероним Босх (ок. 1450–1516) — одна из самых загадочных и притягательных фигур в...
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Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
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Древние ритуалы, пляски у костра и ощущение магии на кончиках пальцев... Есть что-то первобытное, что всегда будет будоражить кровь:
Спектакль-карнавал в жанре фолк-триллера, в котором каждый образ – само воплощен...
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5-й ежегодный фестиваль Мабон В программе: Музыкальные группы: Кайлех Happy Kelpie Этно-фолк-группа Bee Celtic Beer Pipes Drums Fest Hyp-Noz Пророчество Сбылось Танцевальные коллективы: Ирландские ...
Bjarkan Vidr с презентацией нового альбома. Bjarkan Vidr — группа в жанре норд...
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Все слышали про шотландскую волынку, но мало кто знает как она звучит, тем более...
от 1200₽
Мы не знаем, по какому времени ностальгируешь ты. Знаем только, что осень — идеальная пора для эскапизма, а наша афиша уже мигает огоньками настоящей машины времени.