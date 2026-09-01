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Этника в темноте

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт в полной темноте, а в конце музыкальный джем с твоим участием. Можно получить новые эмоции, не открывая глаз. На концерте ты услышишь музыкальные инструменты, собранные Августином Гришиным и его группой «Длина дыхания» со всех уголков света — африканские барабаны, сибирский варган, тибетские поющие чаши, горловое пение и флейту, а также русские народные и авторские песни коллектива. Именно в путешествиях родилась идея программы. Это музыкальный рассказ о мире, в котором мы живём, о народах, населяющих нашу прекрасную планету. Это неповторимая атмосфера взаимодействия гостей, музыкантов и музыкальных инструментов. Ведь, как известно, музыка — это великая сила, способная переносить нас в любую точку планеты, наполнять радостью и успокаивать. В заключении тебя ждёт общий джем, где каждый получит инструмент и сможет попробовать себя в роли музыканта. «Длина Дыхания»: Августин Гришин, Сергей Семашко, Юрий Капля, Ирина Аксюз, Алексей Леляев.

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