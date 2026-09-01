Red Hot Chili Peppers шоу
Шведский переулок, д. 2
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вечер, полный жаркого фанк-рока. Ты вернёшься в беззаботное лето – под музыку самой солнечной рок-группы современности, Red Hot Chili Peppers. Тебя ждёт двухчасовой марафон из хитов от Can't Stop Band. Будешь подпевать под «Otherside», отрываться под «Can't Stop» и качать головой под фирменный бас Фли. Музыканты воссоздадут не только культовые мелодии, но и тот самый бунтарский, дикий, свободный дух «перцев». Пьянящие коктейли, отличный звук и любимые треки.
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