Вечер, полный жаркого фанк-рока. Ты вернёшься в беззаботное лето – под музыку самой солнечной рок-группы современности, Red Hot Chili Peppers. Тебя ждёт двухчасовой марафон из хитов от Can't Stop Band. Будешь подпевать под «Otherside», отрываться под «Can't Stop» и качать головой под фирменный бас Фли. Музыканты воссоздадут не только культовые мелодии, но и тот самый бунтарский, дикий, свободный дух «перцев». Пьянящие коктейли, отличный звук и любимые треки.