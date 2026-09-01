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Red Hot Chili Peppers шоу

The Right Place
Шведский переулок, д. 2

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер, полный жаркого фанк-рока. Ты вернёшься в беззаботное лето – под музыку самой солнечной рок-группы современности, Red Hot Chili Peppers. Тебя ждёт двухчасовой марафон из хитов от Can't Stop Band. Будешь подпевать под «Otherside», отрываться под «Can't Stop» и качать головой под фирменный бас Фли. Музыканты воссоздадут не только культовые мелодии, но и тот самый бунтарский, дикий, свободный дух «перцев». Пьянящие коктейли, отличный звук и любимые треки.

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