5-й ежегодный фестиваль Мабон В программе: Музыкальные группы: Кайлех Happy Kelpie Этно-фолк-группа Bee Celtic Beer Pipes Drums Fest Hyp-Noz Пророчество Сбылось Танцевальные коллективы: Ирландские танцы СПб | Mirkwood Shamrock Irish Dance School Ирландские танцы Студия цыганского творчества «Рада» Моррис А так же: Школа фехтования Tramazzone Мастер-класс от Ксении Соколовой по Бретонским танцам Весь праздник будет работать ярмарочный уголок с сувенирами и украшениями ручной работы.