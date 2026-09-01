Фестиваль «Мабон»
Лиговский проспект, 50к16
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от 1200₽ до 2200₽
Возраст 16+
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Про событие
5-й ежегодный фестиваль Мабон В программе: Музыкальные группы: Кайлех Happy Kelpie Этно-фолк-группа Bee Celtic Beer Pipes Drums Fest Hyp-Noz Пророчество Сбылось Танцевальные коллективы: Ирландские танцы СПб | Mirkwood Shamrock Irish Dance School Ирландские танцы Студия цыганского творчества «Рада» Моррис А так же: Школа фехтования Tramazzone Мастер-класс от Ксении Соколовой по Бретонским танцам Весь праздник будет работать ярмарочный уголок с сувенирами и украшениями ручной работы.
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