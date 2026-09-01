Над небом Шотландии
наб. Обводного канала, 74Ц
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Все слышали про шотландскую волынку, но мало кто знает как она звучит, тем более «вживую». Оркестр «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга» приглашает в захватывающее воображаемое путешествие по зелёным холмам Шотландии и Ирландии. В программе мелодичные звуки органа и вистлов сольются с мощным звучанием большой шотландской волынки и мягким тембром смолпайпа под ритм шотландских барабанов, и всё это под звёздным небом планетария. Насладись неповторимым звучанием традиционной кельтской музыки в самом сердце Санкт-Петербурга.
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