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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Над небом Шотландии

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Все слышали про шотландскую волынку, но мало кто знает как она звучит, тем более «вживую». Оркестр «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга» приглашает в захватывающее воображаемое путешествие по зелёным холмам Шотландии и Ирландии. В программе мелодичные звуки органа и вистлов сольются с мощным звучанием большой шотландской волынки и мягким тембром смолпайпа под ритм шотландских барабанов, и всё это под звёздным небом планетария. Насладись неповторимым звучанием традиционной кельтской музыки в самом сердце Санкт-Петербурга.

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