Проведи вечер, открывая для себя тайны знаменитого отеля «Националь». «Московское чаепитие с Заблудшими» — это путешествие по истории отеля «Националь», где гостили Ленин, Сталин, Анна Павлова, Герберт Уэллс, Джек Николсон и другие знаменитости. Ты узнаешь тайны постояльцев, посетишь их номера и увидишь зарисовки из их жизни. Атмосферу эпохи передадут интерьеры с лепниной, старинными люстрами и антикварной мебелью, а также традиции — например, чаепитие, сопровождавшее светские встречи и важные переговоры. Актёры в образах гостей отеля разыграют сцены, где чаепитие становится поводом для доверительных бесед или судьбоносных решений. В завершение тебя ждёт фуршет — «Московское чаепитие» с фирменным чаем «Москва», выпечкой и десертами. Кроме самой экскурсии, ты получишь приветственный бокал игристого, а фотограф сделает личные фото в интерьерах отеля. Тайминг мероприятия: — 16:00 - 16:30 Welcome с бокалом игристого — 16:30 - 17:30 Cпектакль-экскурсия — 17:30 - 18:30 Фуршет «Московское чаепитие»