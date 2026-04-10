Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Он писал святых с лиц куртизанок и жил как преступник. Речь идёт о самом скандальном и противоречивом художнике в истории Европы — Микеланджело Меризи да Караваджо. Он приручил тьму и свет, перевернул церковную живопись и заставил зрителя смотреть на священные сюжеты как на реальные, пугающе живые истории. На лекции разберут: — как куртизанки и маргиналы становились героями священных сюжетов; — почему заказчики отказывались от уже оплаченных картин; — почему его картины снимали с алтарей; — как Караваджо «осовременил» евангельские тексты, реформировал церковное искусство и сделал его пугающе реалистичным; — как в его работах переплетаются memento mori, иллюзия, страх и соблазн. Также обсудят не менее противоречивую биографию художника: — его многочисленные драки и аресты; — историю убийства Рануччо Томассони и бегства художника; — тюрьмы, дуэли, мальтийский орден и скандальную жизнь Рима XVII века. Всё это — грани одного великого гения и история о том, как свет и тьма могут сосуществовать не только на холсте, но и в человеке. Лекцию проведёт Софья Кучерявенко — искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5 часа)