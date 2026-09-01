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Bjarkan Vidr

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Bjarkan Vidr с презентацией нового альбома. Bjarkan Vidr — группа в жанре нордического дарк-фолка, где старинные этнические инструменты и шаманские мотивы перекликаются с симфоническим звучанием. В предрассветном тумане и сумерках Междумирья своей Песнью они взывают к древним обитателям различных мифов и самых тёмных лесов. Сам альбом посвящён древнему искусству колдовства и магии, природе в её самых прекрасных, но темных ипостасях, богам и духам северных земель, что отзываются тем, кто умеет слышать. Каждая из песен отражает свою магическую часть этого мира, будь то притаившийся лесной дух или само сердце океана, ведающие норны или мудрые божества, любовь или неистовое экстатическое состояние шамана. В альбоме использованы различные вокальные техники от фольклорных напевов до горлового вокала, а также множество старинных инструментов самых разных народностей в сочетании со звуками природы и эпической симфонией оркестра и древних племенных мотивов. При поддержке Argemonia. Открытие дверей: 19:00 Начало концерта: 20:00

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