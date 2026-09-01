Монопредставление о судьбе и творчестве поэта Анны Ахматовой состоит из двух частей: «Исповедь дочери века» (стихи, воспоминания, письма) и «Петербургская чертовня» (основано на произведении «Поэма без героя»). Первая часть — оригинальная композиция, созданная самой актрисой, основана на «Записных книжках» Л. К. Чуковской, письмах и стихах А. А. Ахматовой. Органически входят в композицию библейские мотивы («Книга Иова») и прямой документальный звуковой ряд времени Анны Ахматовой: постановление ЦК и доклад А.А. Жданова. Вторая часть — «Петербургская чертовня» («Поэма без героя» Анны Ахматовой). Это прощальный бал искусства перед началом великой трагедии. Образы из прошлого проходят здесь перед глазами автора в канун Нового года. «Трагический балет» или интермедия перед концом света. Продолжительность: 1 час 50 минут