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Петербургская чертовня

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1300₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Монопредставление о судьбе и творчестве поэта Анны Ахматовой состоит из двух частей: «Исповедь дочери века» (стихи, воспоминания, письма) и «Петербургская чертовня» (основано на произведении «Поэма без героя»). Первая часть — оригинальная композиция, созданная самой актрисой, основана на «Записных книжках» Л. К. Чуковской, письмах и стихах А. А. Ахматовой. Органически входят в композицию библейские мотивы («Книга Иова») и прямой документальный звуковой ряд времени Анны Ахматовой: постановление ЦК и доклад А.А. Жданова. Вторая часть — «Петербургская чертовня» («Поэма без героя» Анны Ахматовой). Это прощальный бал искусства перед началом великой трагедии. Образы из прошлого проходят здесь перед глазами автора в канун Нового года. «Трагический балет» или интермедия перед концом света. Продолжительность: 1 час 50 минут

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